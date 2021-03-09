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Полицейские в Карелии спасли никому не нужную бабушку

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14:50, 09 Марта 2021
фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov
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Сотрудникам полиции в Костомукше пришлось искать "прибежище" для потерявшей память пенсионерки, от которой отказались родственники.

В субботу, 6 марта, в дежурную часть костомукшской полиции поступило сообщение о пожилой женщине, которая находилась возле одного из магазинов города и не могла сказать, где живет. О этом пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на местный отдел МВД.

Сотрудники полиции выехали на место. Вскоре им удалось найти родственницу потерявшейся пожилой женщины. Внучка рассказала полицейским, что бабушка живет в квартире одна. Но поскольку у пожилой женщины есть проблемы с психическим здоровьем, родственница забирать ее к себе не собирается.

Сотрудники полиции не оставили пенсионерку на улице. Бабушку доставили в Межрайонную больницу №1.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-09 16:52:25
Бабушка внучке не нужна, ей нужна только её квартира.
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