Полицейские в Карелии спасли никому не нужную бабушку

Сотрудникам полиции в Костомукше пришлось искать "прибежище" для потерявшей память пенсионерки, от которой отказались родственники.

В субботу, 6 марта, в дежурную часть костомукшской полиции поступило сообщение о пожилой женщине, которая находилась возле одного из магазинов города и не могла сказать, где живет. О этом пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на местный отдел МВД.

Сотрудники полиции выехали на место. Вскоре им удалось найти родственницу потерявшейся пожилой женщины. Внучка рассказала полицейским, что бабушка живет в квартире одна. Но поскольку у пожилой женщины есть проблемы с психическим здоровьем, родственница забирать ее к себе не собирается.

Сотрудники полиции не оставили пенсионерку на улице. Бабушку доставили в Межрайонную больницу №1.