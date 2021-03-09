Полицейские в Петрозаводске нашли женщине сожителя с деньгами

Мужчина после возлияний с подругой ушел с её деньгами и не вернулся, рассказали на сайте МВД Карелии.

В отдел полиции обратилась 37-летняя женщина: у нее пропали 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, заявительница откладывала деньги на ремонт, а кошелек с наличными хранила в шкафу. В один из дней она решила проверить накопления и обнаружила, что их нет.

Потерпевшая сообщила полицейским, что подозревает в краже своего сожителя. За несколько дней до обнаружения пропажи они вместе выпивали, а после застолья он ушел и не вернулся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение 53-летнего ранее судимого мужчины было установлено. Он сознался в содеянном и почти полностью возместил ущерб.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.