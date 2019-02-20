Полицейские в Петрозаводске раскрыли кражу телефона в такси

Полицейские установили подозреваемого в краже телефона, который женщина выронила в такси.

По данным пресс-службы МВД Карелии, 1 января в полицию обратилась 23-летняя горожанка. Она рассказала, что в новогоднюю ночь добиралась до ресторана на такси и выронила в машине телефон. Женщина связалась с водителем, но тот отрицал свою причастность к исчезновению гаджета.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили петрозаводчан, которые ехали в такси после заявительницы. По их словам, когда они садились в автомобиль, обнаружили на заднем сиденье телефон. Граждане передали его водителю, который заверил их, что вернёт смартфон владельцу.

"В беседе с оперативниками 27-летний работник службы такси сознался в содеянном. Похищенную вещь он сбыл, а деньги потратил на личные нужды", - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".