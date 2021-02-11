Полицейские в районе Карелии помогли водителю, устроившему затор на заправке из-за поломки автомобиля

Сотрудники полиции Прионежья помогли автолюбителю, которого неприятность застала на заправке, рассказали в районном отделении МВД.

"Накануне днем водитель автомобиля "Нива" подъехал на автозаправочную станцию, но уехать оттуда уже не смог, - рассказали в полиции Прионежского района. - Множество попыток завести внедорожник ни к чему не приводили. Началось скопление других транспортных средств, которые не могли заправиться. В это время к заправке подъехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции Прионежского района. Узнав о неисправности, полицейские предложили помочь. С помощью гибкой сцепки они отбуксировали "Ниву". Водитель поблагодарил полицейских Павла Дорунова и Евгения Блезгиева, и никому не доставляя неудобств, продолжил устранять неисправность своего авто".