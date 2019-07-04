Полицейские задержали петрозаводчанина, выпившего краденый виски в одиночестве

Мужчина также причастен к кражам продуктов питания и алкоголя из других магазинов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники одного из сетевых магазинов – ими была обнаружена пропажа бутылки виски. Сумма ущерба составили 2,7 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного к краже. Подозреваемый, 45-летний петрозаводчанин, пояснил, что в тот день зашел в магазин и украл виски.

Позже он выпил ее в одиночестве. Кроме этого, в тот же день в другом магазине он похитил бутылку рома, которую продал таксисту. Полицейские также установили, что он причастен к кражам продуктов питания и алкоголя и из других магазинов Петрозаводска.

Возбуждены уголовные дела.