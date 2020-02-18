Полицейский автомобиль чуть не сбил ребенка на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Несколько сантиметров спасли ребенка от трагедии.

В минувший вторник, 18 февраля, в 14.56 на перекрестке проспекта А.Невский и ул.Мерецкова автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот же момент по пешеходному переходу на "зеленый" бежал ребенок.

Всего несколько сантиметров отделяло мальчика от полицейского автомобиля. К счастью, трагедии удалось избежать.

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Видео разместили в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".