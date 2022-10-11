Полицейский из Карелии участвует в голосовании во всероссийском конкурсе «Народный участковый» (ВИДЕО)

Майор полиции Виктор Когель служит участковым в Сегежском районе с 1999 года, сообщили в МВД Карелии.
Участковый уполномоченный, майор полиции Виктор Когель от Карелии участвует в финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый». С 1999 года он служит в поселке Валдай Сегежского района.
«В своей работе Виктору Когелю приходится полагаться, в основном, на свои собственные силы и огромный опыт. Участковый досконально знает всех жителей поселка Валдай и его окрестностей, что позволяет ему предотвращать бытовые правонарушения и получать оперативную информацию о готовящихся или уже совершенных преступлениях», - говорится на сайте МВД России.
Победителя конкурса выберут с помощью онлайн-голосования. До 10 ноября каждый с помощью социальных сетей сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание