Полицейский в Карелии получил от водителя благодарность за то, что дал телефон позвонить

В Карелии водитель выразил благодарность инспектору ГИБДД, который дал ему свой телефон позвонить.

Как рассказали в паблике МВД Карелии, к ним в ведомство поступило благодарственное письмо. Его автор, житель Петрозаводска, выразил признательность сотруднику дорожно-патрульной службы.

В один из октябрьских дней петрозаводчанин оказался в затруднительной ситуации. Он собирался в лес и, уже выехав за пределы города, обнаружил, что забыл дома мобильный телефон. В тот момент его супруга находилась в больнице – она всегда звонила ему после утреннего обхода. Водитель растерялся, так как волнение его жене было не на пользу. Поблизости он заметил патрульную машину сотрудников Госавтоинспекции и обратился к ним за помощью.

«Я объяснил свою ситуацию, - рассказывает петрозаводчанин, - лейтенант полиции Евгений Сойтту выслушал меня и протянул свой мобильный телефон, чтобы я смог позвонить супруге и успокоить её. Как оказалось, она уже звонила мне. Хочу выразить благодарность сотруднику полиции за то, что помог».