Полицейский выстрелил в алабая, искусавшего семь человек по соседству с Карелией (ВИДЕО)

Агрессивный алабай по кличке Барон напал на семь жителей Красного Села, его выстрелом остановил полицейский.

Поздно вечером 16 ноября жители Красного Села (Санкт-Петербург) пострадали от выпущенной на самовыгул собаки. Агрессивный алабай по кличке Барон нападал на людей на улице Освобождения, его жертвами стали семь человек. Остановить пса удалось полицейскому, ему пришлось выстрелить в животное, пишет 47channel.ru.



Сотрудник полиции стал свидетелем последнего нападения Барона - на женщину. Мужчина применил табельное огнестрельное оружие.



После выстрела собака отползла к ближайшему торговому центру. Там пес пролежал до утра в ожидании помощи. Как отмечают горожане, хозяева Барона пьют и часто отпускают алабая в свободные прогулки. Утром к хозяину собаки пришли сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске из-за неуплаты алиментов. Его задержали для допроса.



Подстреленному псу в итоге помогли полицейские. Несмотря на то, что раненый алабай к себе никого не подпускал, за ним наблюдали сотрудники полиции. Позже собаку в клинику забрали ветеринары.