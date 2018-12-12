Полицейский выстрелом остановил угнанный в Карелии автомобиль

В полицию Пряжинского района обратился мужчина с заявлением о краже авто, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель, который работает в деревне Виданы, в районе пяти вечера собрался ехать домой, завел свой внедорожник а, пока транспорт прогревался, зашел в гости к знакомым. Когда мужчина вернулся – автомобиля на месте не было.

Чуть позже в тот же вечер в полицию Беломорского района обратился работник автозаправочной станции одного из поселков – водитель автомобиля ВАЗ-2131 не оплатил бензин и уехал в направлении Мурманской области. Ущерб составил более полутора тысяч рублей.

В районе полуночи инспекторы ДПС Лоухского района заметили автомобиль "Нива", похожий на указанный в ориентировках. Водитель транспортного средства не выполнил законного требования сотрудника полиции и продолжил движение.

Экипаж ДПС приступил к преследованию нарушителя, автомобиль не останавливался. Полицейский воспользовался табельным оружием, сделав предупредительный выстрел в воздух, – автомобиль остановился.

В машине находились двое молодых людей – 18-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, и несовершеннолетний. Как выяснили полицейские, данные лица могут быть причастны к угону и краже.

Оба задержанных являются жителями Пряжинского района Карелии. Полицейские установили, что молодые люди угнали автомобиль, чтобы навестить родственников одного из них в Лоухском районе.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, связанного с хищением на заправке.