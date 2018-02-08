Полицейским запретили убирать с дорог пьяных судей

Инспекторы ДПС утратили право отстранять от вождения пьяных судей и привлекать их к ответственности за нарушения.

Соответствующие уточнения фигурируют во вступившем в силу приказе МВД, сообщает "Лента.ру".

Полицейским теперь позволено лишь рапортовать руководству о своих претензиях в адрес конкретного судьи. При этом направить его на медосвидетельствование для подкрепления своих подозрений инспекторам не разрешается.

Ранее инспекторы ГИБДД могли общаться с судьями на дорогах как с рядовыми водителями. По мнению авторов поправок, это создавало возможность давления на них, и теперь такое исключено.

В ноябре 2017 года трое смоленских инспекторов ДПС получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы после того, как они задержали водителя, предъявившего удостоверение работника прокуратуры. Машину остановили из-за запрета на тонировку стекол, между полицейскими и сотрудником надзорного ведомства произошел конфликт.