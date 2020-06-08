Полицейскую охрану выставили у обсерватора в центре Петрозаводска

У гостиницы "Маски" на улице Пушкинская, где временно размещен обсерватор, выставили круглосуточную охрану.

Как стало известно "Столице на Онего", несколько дней назад у гостиницы "Маски" выставили охрану. Сотрудники полиции несут вахту круглосуточно.



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По нашей информации, такую меру были вынуждены принять в связи с нарушением режима пребывания постояльцами, прибывшими из очагов COVID-19.

Как пояснили в МВД Карелии: "Сотрудники полиции выполняют возложенные на них обязанности по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности".

Напомним, в обсерваторы помещаются граждане, прибывшие из эпидемически неблагополучных районов, а также люди, контактировавшие с больными, в том числе врачи.