Полиция ищет мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из магазина в городе бумажников в Карелии (ВИДЕО)

Молодой человек вынес из сетевого магазина в Кондопоге алкоголь на 2,5 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел вечером 25 октября. Из сетевого магазина в Кондопоге был похищен алкоголь на сумму более 2500 рублей.

ОМВД России по Кондопожскому району устанавливается личность подозреваемого в совершении преступления, запечатлённого на видеозаписи. Всех, кто располагает данными о личности либо местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: +79535371449.

Конфиденциальность гарантируется.