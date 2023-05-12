Полиция ищет пропавшего жителя Петрозаводска, который мог уйти в сторону Царевичей

Правоохранительные органы столицы Карелии ищут без вести пропавшего Виталия Андреевича Р. 1985 года рождения, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Виталия Андреевича Р. 1985 года рождения.



25 мая он ушел из дома и пропал. Может быть в лесу около деревни Царевичи Прионежского района.



На вид ему 37 лет, рост 180 сантиметров, мужчина нормального телосложения, волосы темные, глаза голубые.



Всех, кто знает, где искать петрозаводчанина, полиция просит сообщить эту информацию по телефонам: 8 981-402-06-14, 8 (814-2) 755-000.



