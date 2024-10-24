Полиция ищет пропавшую уроженку Тывы, которая проживала в Петрозаводске

Жительница Республики Тыва до весны прошлого года женщина проживала в Петрозаводске, могла переехать в Санкт-Петербург.

Сотрудник полиции Петрозаводска в связи с утратой родственных связей разыскивают пропавшую без вести Чаяну Мергеновну М., 1988 года рождения, уроженку Республики Тыва.

Женщине на вид 35-40 лет, ее рост 165-170 сантиметров, она худощавого телосложения.

По имеющейся информации, до весны 2023 года женщина проживала в Петрозаводске, после чего могла переехать в Санкт-Петербург.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, полиция просит сообщить информацию по номерам телефонов: 8 911 402 4926, 8 921 455 2885, 8 814 2 739 180 или 02, с мобильного — 102.