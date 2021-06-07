Полиция ищет вахтовика из Карелии, исчезнувшего зимой

Сотрудники полиции ведут розыск мужчины, который уехал на вахту в январе и пропал.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают Александра Федоровича И. 1983 года рождения. Мужчина в январе выехал на вахту в Олонецкий район и с тех пор не выходит на связь. Об этом информирует МВД.

Приметы: на вид 35-37 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

«Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8-911-415-25-87, 8-911-402-49-26, (814-2) 739-154», — обращаются к гражданам сотрудники МВД.