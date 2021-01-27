Житель поселка Карелии, подозреваемый в грабеже, объявлен в розыск

Полиция Олонецкого района разыскивает 38-летнего жителя поселка Ильинский, подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Олонецкого района разыскивают 38-летнего жителя поселка Ильинский. Он подозревается в совершении грабежа.

Приметы: на вид 38-40 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Гражданин может находиться как на территории Олонецкого района, так и выехать в город Коломна Московской области.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (921) 011-86-96, 8 (81436) 4-01-60.

Конфиденциальность гарантируется.