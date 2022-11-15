Полиция Карелии ищет подозреваемого в хищении бытовой техники (ФОТО)

Правоохранительным органам Карелии нужны осведомители, конфиденциальность гарантируется.
Сотрудники полиции Беломорского района разыскивают мужчину, изображенного на фотографиях. Его подозревают в хищении товара из магазина бытовой техники.
Всех, кто знает, где искать подозреваемого, полиция просит сообщить эту информацию по телефону: 8 921-623-92-45.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание