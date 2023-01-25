Полиция Карелии просит опознать труп 10-летней давности - портрет от нейросети

Нейросеть по рисунку с найденного черепа воссоздала внешность неизвестного мужчины, тело которого было найдено в лесу в Медвежьегорском районе.

Правоохранительные органы Медвежьегорского района продолжают работу по опознанию мужчины, останки которого нашли 30 августа 2013 года в лесу на 12 километре дороги Чебино-Остречье. Наиболее вероятный биологический возраст — 26-50 лет.



Как сообщается в паблике ПСО «Доброспас», мужчина был одет в синюю куртку, валенки с резиновой подошвой, синие спортивные брюки из синтетической ткани с белыми лампасами, джинсы из хлопчатобумажной ткани голубого цвета; серо-зеленый шерстяной свитер с геометрическим рисунком; черную шапку с надписью «Россия».





Особые приметы: вероятно, имеется шрам на переносице и в области левой щеки, у мужчины не было трех передних зубов на нижней челюсти, при жизни отсутствовало много зубов на верхней и нижней челюстях.



Перенесенные травмы: сросшиеся переломы 4-5 правых ребер. Сросшиеся переломы обеих носовых костей и левой верхне-челюстной кости.



Внешность неизвестного мужчины по рисунку с найденного черепа воссоздала нейросеть.



Всех, кто узнал этого человека, полиция просит сообщать информацию по телефонам: +7 921-221-60-87, 8 (814-34) 5-65-33 или 02 (с мобильного — 102).