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Новости. Криминал
08:05, 13 Ноября 2019
фото: © Архив ТАСС/Питалев Илья

Полиция Карелии рассказала, на каких нарушениях попадаются мигранты-нелегалы

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Сотрудники МВД по Карелии отчитались об итогах борьбы с нарушителями в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант".

Второй этап оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант" прошел в Карелии с 28 октября по 1 ноября, сообщает сайт МВД.

В ходе работы выявлено более 60 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе нарушений режима пребывания на территории России. Наложено штрафов на сумму свыше 230 тысяч рублей.

Судами республики вынесено 2 решения об административном выдворении граждан одной из центрально-азиатских республик за пределы России. К примеру, на трассе А-121 "Сортавала" сотрудниками МВД совместно с представителями пограничного управления ФСБ установлен иностранец, пребывавший в стране по миграционной карте с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ. Впоследствии оно было прекращено в связи с деятельным раскаянием иностранного гражданина. За нахождение на территории России без соответствующих документов данный гость республики привлечен к административной ответственности. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы России.

В отношении еще одного иностранного гражданина, не исполнившего обязанности по выезду за пределы России после сокращения ему срока пребывания, вынесено решение о депортации. Также за пределы страны выдворены трое иностранных граждан; вынесено 4 решения о сокращении срока пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Так, в Петрозаводске сотрудниками УМВД установлен гражданин закавказского государства, осуществлявший трудовую деятельность без патента. При проверке документов установлено, что мужчина  въехал в Россию по частной цели въезда и срок его пребывания превышает суммарно 90 суток в период 180 дней. Указанный гражданин привлечен к административной ответственности. Назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 6000 рублей. При этом иностранному гражданину сокращен срок пребывания в России, рассматривается вопрос о запрете ему въезда в страну. А работодатель нарушителя, гражданин России, использовавший труд иностранца в нарушение миграционного законодательства, также привлечен к административной ответственности. Он оштрафован на 2000 рублей.

В другом случае сотрудниками ОМВД России по Сортавальскому району установлен в одном из поселков факт постановки на миграционный учет гражданки одной из соседних стран без намерения принимающей стороны предоставить ей это помещение для фактического проживания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Вынесено заключение об установлении факта фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания в жилом помещении. Иностранная гражданка снята с миграционного учета.

По итогам мероприятия "Нелегальный мигрант" вынесено 5 решений о неразрешении въезда иностранного гражданина на территорию Российской Федерации.

Летом сообщалось, что приток мигрантов в Россию резко увеличился.

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