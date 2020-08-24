Полиция Карелии разыскивает мужчину, ведущего асоциальный образ жизни

Мужчина подозревается в совершении кражи, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции по Кондопожскому району разыскивается 51-летний Николай Б., уроженец станции Брусничная Муезерского района.



Мужчина скрылся от органов дознания.



Он подозревается в краже.



Разыскиваемый ведет асоциальный образ жизни. Может находится на территории Петрозаводска, а именно: в районе улиц Березовая Аллея (Почтовая площадь), Чапаева (район автовокзала), Вольная (район Екатерининской церкви), Ленинградская (территория т/ц "Лента").

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8953-544-27-69; 8-814-51-20912. Конфиденциальность гарантируется.