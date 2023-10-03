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Полиция начала проверку инцидента в больнице скорой помощи Петрозаводска

Новости. Общество
12:03, 05 Октября 2023
фото: © Столица на Онего

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Правоохранители проверяют ситуацию, где неизвестный грязно обматерил сотрудницу регистратуры.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские начали проверку инцидента, произошедшего 3 октября в регистратуре больницы скорой помощи Петрозаводска (РБ СЭМП).

Напомним, там неизвестный мужчина, недовольный обслуживанием, грязно обматерил сотрудницу регистратуры, угрожая женщине. На место были вызваны росгвардейцы, но до этого родственники успели увести дебошира.

Как уточнили в полиции, на данный момент все участники происшествия установлены. Вскоре будет дана правовая оценка случившемуся.

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