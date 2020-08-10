Полиция начала проверку по факту вандализма в Губернаторском парке Петрозаводска

Причастных к крушению фонаря уже разыскивают, сообщили в МВД Карелии.
Напомним, 8 августа группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей.
По факту инцидента полиция Петрозаводска инициировала проверку. Устанавливаются личности причастных к совершению противоправного деяния.
Всех, обладающих информацией о разыскиваемых, просят обращаться по телефону: +7913-510-05-55
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