890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выплатить премию и залезть в кредит 10
10.08.2020 15:18
Неравнодушных жителей Карелии просят помочь собрать детей в школу 16
10.08.2020 18:40
Дровосека осудили в Карелии 1
10.08.2020 16:40
Савандер: "Как не реставрируй головешки, все равно будет новодел" 11
10.08.2020 12:07
В одном из подъездов Петрозаводска нашли огнестрельное оружие 1
10.08.2020 16:24

Полиция начала проверку по факту вандализма в Губернаторском парке Петрозаводска

Новости. Криминал
09:54, 11 Августа 2020
фото: © Кадр из видео / Sampo.ru
Загрузка...

Причастных к крушению фонаря уже разыскивают, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 8 августа группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей.

По факту инцидента полиция Петрозаводска инициировала проверку. Устанавливаются личности причастных к совершению противоправного деяния.

Всех, обладающих информацией о разыскиваемых, просят обращаться по телефону: +7913-510-05-55

Конфиденциальность гарантируется.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-11 10:15:09
Не нашли за три дня? Кто так работает?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек
10.08.2020, 08:05
Гроза прогремела в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 09:20
Обществоведение
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей"
Руководители четырех медучреждений республики прокомментировали ситуацию со своим увольнением.
Выплатить премию и залезть в кредит 10
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 14
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Вся аналитика

Чтиво

10.08.2020 10:50
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»