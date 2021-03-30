Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"А вдруг там маньяк": петрозаводчанка объяснила, почему не заносит мусор в закрытую контейнерную площадку (ФОТО) 14
30.03.2021 13:35
Три женщины умерли от коронавируса в Карелии 1
30.03.2021 09:27
Год карантинного абсурда 3
30.03.2021 15:50
В Петрозаводске будут судить женщину, отомстившую прокурору за сына 3
30.03.2021 15:09
Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма 7
30.03.2021 19:40
Бетонное крыльцо в доме в Петрозаводске растаяло вместе со снегом (ФОТО) 12
30.03.2021 12:43
Инспекторы приехали оформить ДТП, где внедорожник упал в яму в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
30.03.2021 12:01
Найден способ вырастить потерянные зубы 1
30.03.2021 21:30

Названы страны, откуда в Карелию переселяется больше всего мигрантов

Новости. Криминал
07:15, 31 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Загрузка...

Большинство иностранцев, приехавших на постоянное место жительства в Карелию в первом квартале 2021 года – граждане Таджикистана, Армении и Беларуси.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам миграции МВД Карелии, комментируя результаты реализации государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом".

В первом квартале 2021 года в рамках программы в Карелию переселились 34 семьи – всего 76 человек. Из них 75,9% составляют граждане трудоспособного возраста. Средний возраст прибывших - 30-35 лет.

"Участники программы имеют хороший уровень профессиональной подготовки, 85,1% являются квалифицированными кадрами", - сообщили в Управлении.

Участие в программе дает возможность иностранцам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и в кратчайшие сроки. Для них предусмотрены меры государственной поддержки.

Планируется, что до 2025 года Карелия будет принимать по 300 человек ежегодно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-03-31 08:32:56
Сразу видно - торговые работники. Работать не будут!
наташка
2021-03-31 08:32:25
Агрекалчнутым и здесь хорошо. Песенки поют , стишки читают, работать не надо
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2021 15:55
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Год карантинного абсурда 3
30.03.2021 15:50
"Новые люди" помогут Карелии навести порядок в вопросах доступной среды 2
30.03.2021 13:40
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»