Названы страны, откуда в Карелию переселяется больше всего мигрантов

Большинство иностранцев, приехавших на постоянное место жительства в Карелию в первом квартале 2021 года – граждане Таджикистана, Армении и Беларуси.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам миграции МВД Карелии, комментируя результаты реализации государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом".

В первом квартале 2021 года в рамках программы в Карелию переселились 34 семьи – всего 76 человек. Из них 75,9% составляют граждане трудоспособного возраста. Средний возраст прибывших - 30-35 лет.

"Участники программы имеют хороший уровень профессиональной подготовки, 85,1% являются квалифицированными кадрами", - сообщили в Управлении.

Участие в программе дает возможность иностранцам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и в кратчайшие сроки. Для них предусмотрены меры государственной поддержки.

Планируется, что до 2025 года Карелия будет принимать по 300 человек ежегодно.