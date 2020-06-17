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Полиция остановила мотоциклиста, который ездил по поселку в Карелии пьяным, без шлема, прав и света

Новости. Происшествия
14:24, 18 Июня 2020
фото: © полиция Прионежского района
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В поселке Ладва мужчина сел на мотоцикл и нарушил шесть статей КоАП, сообщили в полиции Прионежского района.

Сегодня в 14.10 наряд ДПС Прионежского района в поселке Ладва у дома №106 по улице Советской отстранил от управления 37-летнего водителя. Мужчина управлял мотоциклом Wels в состоянии алкогольного опьянения при этом не имея права управления транспортным средством (водительского удостоверения никогда не получал).

Водителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ (управление транспортным средством без воительского удостоверения). Но этим нарушением мужчина не ограничился. Автоинспекторы составили административные материалы на нарушителя за управление без мотошлема (ст.12.6 КоАП РФ), за управление без световых приборов (ст. 12.20 КоАП РФ), за управление без страхования гражданской ответственности (ст.12.37 ч.2 КоАП РФ), за управление транспортным средством не зарегистрированном в установленном порядке (со.12.1 ч.1 КоАП РФ), за управление без регистрационных знаков (госномеров) ст.12.2 ч.2 КоАП).

Любителю пьяной езды грозит административный арест до 15 суток и денежные штрафы.

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