Полиция Петрозаводска ищет девушку, пропавшую неделю назад

Правоохранительные органы Петрозаводска разыскивают Полину Сергеевну К. 2006 года рождения.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Полину Сергеевну К. 2006 года рождения.



Девушка пропала 12 декабря. На вид ей 17 лет, рост 165 сантиметров, петрозаводчанка худощавого телосложения, волосы темные до плеч.



Была одета в белую куртку, черные брюки, при ней была сумка. Пирсинг на левой брови и в носу, сообщили в МВД Карелии.

Полиция просит всех, кто знает, где искать пропавшую, сообщать эту информацию по номерам телефонов: 8 953-549-69-78, 8 (814-2) 739-240.