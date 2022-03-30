Полиция Петрозаводска ищет изуверов, замучивших и жестоко убивших домашнюю собаку

В центре Петрозаводска неизвестные жестоко убили собаку.

В паблике «СОФИ. Поиск домашних животных. Петрозаводск» сообщается, что на улице Машезерской была зверски замучена и убита домашняя собака.

«Сегодня утром на ул. Машезерской, у дома №40 у электрощитовой обнаружена замученная и убитая собачка. На рулетке. Хозяин, отзовись. Может быть, кто видел извергов?» - написано в паблике.

По сообщению в соцсети, собаку забрали, орудие преступления изъяли. На месте работали эксперты и сотрудники полиции.

«Большая ко всем просьба, нужна помощь в установлении хозяев. Спрашивайте соседей, знакомых. Собака может быть и не из района, в котором ее нашли. У кого будет какая-либо информация, пишите мне в личные сообщения. https://vk.com/id10341568», - говорится в группе.