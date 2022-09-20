Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в покушении на чужую собственность

Стражам порядка нужна помощь информаторов на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Александра Андреевича Л. 1988 года рождения, пишет пресс-служба МВД Карелии.



Мужчину подозревают в имущественном преступлении, от следствия он скрылся.

Всех, кто знает, где находится разыскиваемый, полиция просит сообщить эту информацию по номеру телефона: 8 953-545-37-48.



Конфиденциальность гарантируется.