Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в краже из магазина

Правоохранительным органам Петрозаводска нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи.
Она может быть причастна к краже товара из сетевого магазина.
Всех, кто знает, где искать подозреваемую, полиция просит сообщить эту информацию по номерам телефонов: 8 911-427-69-69, 8 953-542-00-88.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.
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