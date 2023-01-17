Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в краже из магазина

Правоохранительным органам Петрозаводска нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи.



Она может быть причастна к краже товара из сетевого магазина.

Всех, кто знает, где искать подозреваемую, полиция просит сообщить эту информацию по номерам телефонов: 8 911-427-69-69, 8 953-542-00-88.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.