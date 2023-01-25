Полиция Петрозаводска ищет скрывшегося от суда подозреваемого

Жителя Петрозаводска 1979 года рождения подозревают в имущественном преступлении.
Сотрудники уголовного розыска карельской столицы разыскивают Анатолия Евгеньевича Грибанова 1979 года рождения.
Подозреваемый в имущественном преступлении скрылся от суда.
Всех, кто знает, где искать разыскиваемого, полиция просит сообщать эту информацию по номеру телефона: 8 981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.
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