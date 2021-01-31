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Полиция Петрозаводска ищет женщину в коричневом пальто и мужских унтах (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:36, 01 Февраля 2021
фото: © МВД Карелии
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Стражи порядка разыскивают 50-летнюю женщину, которая ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую 50-летнюю Таланову О. В.  Днем 27 января она ушла из дома на улице Лососинской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы седые. Может быть одета в коричневое зимнее пальто, красную шапку, серые штаны и чёрные мужские сапоги унты.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (981) 405-85-21, 8 (8142) 715-327 или 02 (с мобильного - 102).

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-01 12:54:52
Возраст 50 лет, имеется фотография, но заявляют на вид 40-45. Это чье такое субъективное мнение ?
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