Полиция Петрозаводска ищет женщину в коричневом пальто и мужских унтах (ФОТО)

Стражи порядка разыскивают 50-летнюю женщину, которая ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую 50-летнюю Таланову О. В. Днем 27 января она ушла из дома на улице Лососинской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы седые. Может быть одета в коричневое зимнее пальто, красную шапку, серые штаны и чёрные мужские сапоги унты.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (981) 405-85-21, 8 (8142) 715-327 или 02 (с мобильного - 102).