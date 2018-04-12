Полиция Петрозаводска начала проверку по факту избиения водителя лопатой

В Петрозаводске полиция выясняет, кто и за что ударил водителя лопатой по голове, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что на Лососинском шоссе один водитель посигналил и попросил другого автомобилиста припарковаться.

После того, как молодой человек выполнил просьбу и остановился, сигналивший мужчина подошел и нанес ему несколько ударов саперной лопатой по голове.

Молодой человек попытался задержать нападавшего, но не успел.

Истекая кровью, пострадавший вызвал полицию, а позже обратился в БСМП, где врачи зашили ему раны на голове.

В МВД Карелии уточнили, что инцидент произошел 10 апреля вечером у торгового центра "Столица" на Лососинском шоссе,26.

От нападения неизвестного пострадал 30-летний петрозавдчанин.

"В настоящий момент проводится проверка по факту избиений и розыску нападавшего, - сообщили в пресс-службе МВД Карелии. -

Данные автомобиля, на котором скрылся нападавший, уже установлены".