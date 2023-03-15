Полиция Петрозаводска нашла подозреваемого в избиении ребенка на остановке

Вечером 28 февраля на одной из остановок улицы Чапаева мужчина ударил 13-летнего подростка,

Правоохранительные органы карельской столицы нашли подозреваемого в нападении на подростка, несмотря на то, что свидетелей инцидента полиция не установила. Им оказался 40-летний петрозаводчанин.



Мужчина во всем признался. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».



Наказание - обязательные или исправительные работы, ограничение свободы или арест на срок до шести месяцев, рассказали в МВД Карелии.



Напомним, 28 февраля, около 20.40 на остановке «ул. Ватутина» при движении вниз, к автовокзалу, неизвестный мужчина ударил 13-летнего подростка.