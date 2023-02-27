Жительница Петрозаводска ищет свидетелей того, как мужчина избил ее ребенка на остановке

Как пишет женщина в соцсети, незнакомец напал на ее сына, потому что ему не понравилось, как он сидел на остановке.

Во вторник, 28 февраля, около 20.40 на остановке «ул. Ватутина» при движении вниз, к автовокзалу, неизвестный мужчина ударил 13-летнего подростка, рассказала в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» его мать.



«Сын ждал транспорт после занятий в ДТЦ. Мужчина ударил его лбом в лицо, потом кулаком, потом вытащил с остановки. Повод: не понравилось, как он сидит. Сыну пришлось вернуться к ДТЦ, чтобы дождаться приезда мужа. Ударивший остался на остановке», - написала женщина.



К приезду мужа хулиган уже ушел. Но петрозаводчанка все равно вызвала полицию и написала заявление.



«Может быть, на регистраторы проезжающих в это время там автомобилей попал этот инцидент», - спрашивает мать пострадавшего ребенка в надежде найти свидетелей.



В пресс-службе МВД Карелии эту информацию нам подтвердили, петрозаводчанка действительно обратилась в полицию около 21.00.



Стражи порядка просят всех, кто знает этого мужчину или стал свидетелем нападения, сообщить эти сведения по телефону отделения полиции №3 - 755-000.



Правоохранительные органы проводят проверку.