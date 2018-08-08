Полиция Петрозаводска продолжает розыск подозреваемого в совершении кражи

Этот человек может находиться на Перевалке.

Отделом уголовного розыска ОП №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Денис К. 1983 года рождения, подозреваемый в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

По оперативной информации, может находиться в микрорайоне Перевалка в районе улицы Зеленой - переулка Ругозерского.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142) 75-50-00, 89114018356 или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.