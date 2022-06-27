Полиция Петрозаводска разыскивает даму с котенком, подозреваемую в преступлении

Сотрудники отела полиции на Кукковке объявили в розыск женщину, подозреваемую в имущественном преступлении.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, сотрудниками отдела полиции №2 в Петрозаводске устанавливается личность женщины, запечатленной на фотографии.

По словам правоохранителей, она подозреваемая в имущественном преступлении.

Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемой, полиция просит позвонить по телефонам: 8 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.