Полиция Петрозаводска разыскивает даму с котенком, подозреваемую в преступлении

Сотрудники отела полиции на Кукковке объявили в розыск женщину, подозреваемую в имущественном преступлении.
Как сообщается на сайте МВД Карелии, сотрудниками отдела полиции №2 в Петрозаводске устанавливается личность женщины, запечатленной на фотографии.
По словам правоохранителей, она подозреваемая в имущественном преступлении.
Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемой, полиция просит позвонить по телефонам: 8 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного – 102).
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