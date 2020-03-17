Полиция Петрозаводска разыскивает молодую пару, подозреваемую в краже из магазина (ВИДЕО)

Мужчина и женщина могут быть причастны к краже в одном из торговых центров столицы Карелии, сообщает МВД республики.

Сотрудники полиции разыскивают пару, которая подозревается в краже. Мужчина и женщина, гуляющие по торговому центру, попали в объектив камеры.

Информацию о личностях и местонахождении разыскиваемых полиция просит сообщать по телефону +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее полиция разыскивала мужчин, обворовавших магазин бытовой техники в Петрозаводске.