Полиция Петрозаводска разыскивает мужчин, разукомплектовавших автомобили (ВИДЕО)

Мужчины украли наружные элементы автомобилей в районе улицы Советской, сообщили в МВД Карелии.

Полицией разыскиваются двое молодых людей, которые подозреваются в совершении кражи наружных элементов автомобилей в районе улицы Советской в Петрозаводске.

Всех, кто может предоставить информацию о местонахождении и личностях разыскиваемых,полиция просит сообщить по телефонам: +7-953-532-49-59, +7-953-542-00-88.

Конфиденциальность гарантируется.