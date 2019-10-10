13:01, 10 Октября 2019
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчин, разукомплектовавших автомобили (ВИДЕО)
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Мужчины украли наружные элементы автомобилей в районе улицы Советской, сообщили в МВД Карелии.
Полицией разыскиваются двое молодых людей, которые подозреваются в совершении кражи наружных элементов автомобилей в районе улицы Советской в Петрозаводске.
Всех, кто может предоставить информацию о местонахождении и личностях разыскиваемых,полиция просит сообщить по телефонам: +7-953-532-49-59, +7-953-542-00-88.
Конфиденциальность гарантируется.
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