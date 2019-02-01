Полиция Петрозаводска разыскивает пару, подозреваемую в краже

Разыскивается молодой мужчина и девушка, возможно, причастные к краже товара, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции устанавливают личности гражданин, возможно, причастных к краже товаров из отдела крупного торгового центра в микрорайоне Древлянка. Преступление было совершено в ноябре прошлого года.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении граждан, запечатленных на фотографиях, полиция просит сообщить по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.