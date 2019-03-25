Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже мужчину

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Мужчина 1974 года рождения объявлен в розыск , сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается подозреваемый в совершении кражи Роман К., 1974 г. р.
Всех, обладающих значимой информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8-981-402-02-72 или 02 (с мобильного – 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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