Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже мужчину

Мужчина 1974 года рождения объявлен в розыск , сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается подозреваемый в совершении кражи Роман К., 1974 г. р.

Всех, обладающих значимой информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8-981-402-02-72 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.