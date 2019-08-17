Полиция Петрозаводска разыскивает женщин, подозреваемых в краже денег

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Женщины могут быть причастны к хищению денежных средств, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности двух женщин, запечатленных камерой видеонаблюдения.
Неизвестные подозреваются в краже денежных средств.
Всех, кто располагает информацией о личностях подозреваемых и их местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-409-00-17, +7-953-542-00-88.
Конфиденциальность гарантируется.
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