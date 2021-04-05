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Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже продуктов (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:34, 06 Апреля 2021
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения в магазине на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личность и местонахождение возможной подозреваемой. Она проверяется на причастность к совершению имущественных преступлений, заявления о которых поступили в органы внутренних дел в марте текущего года.

Сотрудникам уголовного розыска удалось обнаружить, что подходящая по приметам, сообщенным потерпевшими, гражданка посещала один из гипермаркетов микрорайона Кукковка. Там же она попала в объектив камер видеонаблюдения.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: +7-906-209-60-90 и +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-04-06 13:12:26
поезжайте в ДНР.
Там вам заплатят больше
asusls
2021-04-06 12:59:46
Вроде одета прилично...ай.....ай....ай.....
кир
2021-04-06 12:58:24
Либерасты против показа лица. Это не персональные данные, - сказал кот. В Китае есть система распознавания личности по камерам видеонаблюдения, а у нас нет.
zanoza
2021-04-06 12:57:18
Причина воровства в магазинах в основном одна- у людей нет средств чтобы себя прокормить, они вынуждены идти на преступление. Нужно бороться с причиной воровства ( с обнищанием людей), а не с её последствиями. На всех магазинных воришек тюрем не хватит, если не изменится ситуация с обнищанием населения.
Вася
2021-04-06 13:13:10
zanoza, Чудовище вида ужасного,
Схватило ребенка нещасного...
кир
2021-04-06 13:06:59
zanoza, не ной. Ты не голодная и кот надеется, что еду в магазинах не воруешь. Есть клептомания, когда хочется украсть хоть что.
Вася
2021-04-06 12:55:34
Россиянам сообщаю:
Чтоб с колен вас всех поднять -
Обещал и обещаю
И продолжу обещать!
1677
2021-04-06 12:36:50
маску надо правильно носить в магазине
Гость
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