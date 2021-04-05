Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже продуктов (ВИДЕО)

Подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения в магазине на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личность и местонахождение возможной подозреваемой. Она проверяется на причастность к совершению имущественных преступлений, заявления о которых поступили в органы внутренних дел в марте текущего года.

Сотрудникам уголовного розыска удалось обнаружить, что подходящая по приметам, сообщенным потерпевшими, гражданка посещала один из гипермаркетов микрорайона Кукковка. Там же она попала в объектив камер видеонаблюдения.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: +7-906-209-60-90 и +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.