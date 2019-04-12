Полиция Петрозаводска составила новые протоколы на участников акции памяти Бориса Немцова

Адвокат гражданских активистов намерен в суде выяснить, почему правоохранительные органы сочли памятное мероприятие незаконным.

Сотрудники полиции Петрозаводска составили сегодня новые протоколы об административном правонарушении на гражданских активистов Тамару Спектор и Андрея Оборина, участвовавших в акции памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице 27 февраля. Полицейские вменяют активистам в вину проведение несанкционированного пикета, однако сами участники акции себя виновными не признают, поскольку, по их словам, памятные мероприятия не требуют согласования.

В Отдел исполнения административного законодательства УМВД Петрозаводска Тамара Спектор и Андрей Оборин явились по повестке вместе с адвокатом Николаем Флегановым, который сразу же заявил отвод старшему инспектору ОИЯЗ Алексею Даньшину.

"С протоколами мы не согласны, – рассказал Николай Флеганов "Столице на Онего". – Мы заявили отвод инспектору Даньшину, который был вынужден составлять эти протоколы после рапорта некоего капитана полиции Горлатова. Мы попросили передать протоколы для составления непосредственно капитану Горлатову, но, кроме того, мы не согласны и с тем, что вменяется в вину. По существу изложенного будем разбираться в Петрозаводском городском суде и выскажем свою позицию там. Не понятно, в чем конкретно обвиняют Спектор и Оборина и по какой причине, будем выяснять это у того самого Горлатова, почему он пришел к выводу, что это некая незаконная акция".

Напомним, прежний протокол в отношении гражданских активистов городской суд Петрозаводска отказался принять к рассмотрению и вернул в УМВД.

Акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, полицейские узнали о ней из публикаций СМИ.