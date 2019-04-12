Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:26, 12 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Полиция Петрозаводска составила новые протоколы на участников акции памяти Бориса Немцова

Загрузка...

Адвокат гражданских активистов намерен в суде выяснить, почему правоохранительные органы сочли памятное мероприятие незаконным.

Сотрудники полиции Петрозаводска составили сегодня новые протоколы об административном правонарушении на гражданских активистов Тамару Спектор и Андрея Оборина, участвовавших в акции памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице 27 февраля. Полицейские вменяют активистам в вину проведение несанкционированного пикета, однако сами участники акции себя виновными не признают, поскольку, по их словам, памятные мероприятия не требуют согласования.

В Отдел исполнения административного законодательства УМВД Петрозаводска Тамара Спектор и Андрей Оборин явились по повестке вместе с адвокатом Николаем Флегановым, который сразу же заявил отвод старшему инспектору ОИЯЗ Алексею Даньшину.

"С протоколами мы не согласны, – рассказал Николай Флеганов "Столице на Онего". – Мы заявили отвод инспектору Даньшину, который был вынужден составлять эти протоколы после рапорта некоего капитана полиции Горлатова. Мы попросили передать протоколы для составления непосредственно капитану Горлатову, но, кроме того, мы не согласны и с тем, что вменяется в вину. По существу изложенного будем разбираться в Петрозаводском городском суде и выскажем свою позицию там. Не понятно, в чем конкретно обвиняют Спектор и Оборина и по какой причине, будем выяснять это у того самого Горлатова, почему он пришел к выводу, что это некая незаконная акция".  

Напомним, прежний протокол в отношении гражданских активистов городской суд Петрозаводска отказался принять к рассмотрению и вернул в УМВД.

Акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, полицейские узнали о ней из публикаций СМИ. 

  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2019-04-12 18:47:23
И так всем известно, что ментам делать нечего, но ТАКАЯ энергия аж обескураживает...
плющь
2019-04-12 18:18:19
А суд опять откажется рассматривать ( они то по-умнее обезбашенных ментов ) . И тогда кому то кирдык , " липарям " наверное .
User
2019-04-12 18:12:09
Протоколы составлять - не преступников ловить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку

Аналитика

Сегодня 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 1
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»