Полиция Петрозаводска вычислила магазинного вора по скидочной карте

В полицию обратились работники крупного сетевого магазина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный мужчина вынес из торгового зала фонарь, зарядное устройство с аккумуляторными батареями и карту памяти. Ущерб составил около трех тысяч рублей.

Полицейские установили, что кража произошла ночью. Посетитель магазина забрал со стеллажа понравившийся товар и спрятал имущество в сумку.



Мужчина также выбрал что-то из недорогих продуктов и направился к кассе. Там он расплатился наличными и предъявил скидочную карту.

С помощью данных, которые мужчина оставил при заполнении анкеты на получение карты, оперативники установили подозреваемого.

31-летний житель Петрозаводска сознался в содеянном.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее студент-иностранец украл из магазина в Петрозаводске нижнее белье.