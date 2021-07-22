Полиция Петрозаводска выяснила, куда пропали 700 рублей с банковской карты горожанина

Во время пьяного застолья петрозаводчанин лишился 700 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 52-летний горожанин. Он обнаружил, что с его банковской карты списано без малого 700 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и личность 40-летнего подозреваемого.

Мужчины познакомились в общежитии и стали вместе распивать спиртное. Через некоторое время гость предложил хозяину комнаты продолжить праздник и попросил его банковскую карту чтобы купить алкоголь. Тот отказался. Тогда мужчина похитил пластик и отправился в магазин. Там приобрел бутылку водки, закуску и сигареты. А после, пока владелец банковской карты спал, вернул ее на место.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.