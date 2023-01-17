Полиция просит помочь опознать мужчину, чьи останки нашли в лесу в Карелии

Останки мужчины обнаружили в районе 375 км автодороги Санкт-Петербург – Мурманск Пряжинского района.

Полиция пытается установить личность неизвестного мужчины, чьи останки были обнаружены 21 августа 2004 года в лесу в районе 375 км. автодороги Санкт-Петербург – Мурманск Пряжинского района. Об этом сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас».

Наиболее вероятный биологический возраст – 40-60 лет. Рост примерно 166-174 см.

Смерть могла наступить за год до момента обнаружения останков.

Особые приметы: вероятно имеется шрам на переносице и спинка носа искривлена вправо, отсутствовали 4 передних зуба на верхней челюсти, что могло быть заметно при улыбке или во время разговора.

Фотография является воссозданным нейросетью лицом человека, реконструированным по рисунку с найденного черепа. Это возможный образ, предупредили в МВД республики.

Всех, кто обладает сведениями о возможном установлении личности мужчины, полиция просит сообщить по номерам телефонов: +7 929 171 0510, +7 906 206 9895, 8 81456 329 60, 8 81456 312 39. или 02 (с мобильного – 102).