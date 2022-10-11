Полиция разбирается, как врачи больницы в Карелии подрались из-за госпитализации пациента

Минздрав Карелии официально признал факт драки между врачами Кемской ЦРБ, произошедшей из-за спора о госпитализации пациента.

Об этом говорится в сообщении в группе министерства Вконтакте, опубликованном после публикаций СМИ.

«Причиной конфликта, закончившегося рукоприкладством, стала несвоевременная госпитализация пациента, нуждающегося в экстренной медицинской помощи», — пояснили в Минздраве.

Конфликт возник из-за того, что один из врачей настаивала на экстренной госпитализации, а другой отказывался это сделать. Материалы по этому происшествию переданы в полицию.



«Минздрав Карелии заявляет о недопустимости решения споров и разногласий с помощью кулаков. Звание представителя самой гуманной медицинской профессии не должно быть опорочено подобными поступками. Конфликты могут быть урегулированы цивилизованным способом, в правовом поле», — завили в Минздраве.