Полиция разыскивает пропавшего без вести в Петрозаводске мужчину (ФОТО)

По имеющейся информации, пропавший может находится в Хабаровске, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Сергея Сергеевича П., 1975 года рождения. Его местонахождение неизвестно с февраля 2022 года.

На вид пропавшему 45 лет, рост 175 см, среднего телосложения. Был одет в зимнюю куртку темно-синего цвета с капюшоном, серые джинсы, черные ботинки.

По имеющейся у полицейских информации, пропавший может находится в Хабаровске.

Всех, кто что-то знает о местонахождении мужчины, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 8142 73 91 54 или 02 (с мобильного — 102).