Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Карелии

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Полиция по Кондопожскому району устанавливают очевидцев смертельного ДТП, сообщили в МВД Карелии.
Напомним, на 499 км автодороги "Санкт-Петербург – Мурманск" 14 июня в 6.20 водитель автомобиля Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2115".
В результате ДТП водитель ВАЗ скончался до приезда бригады скорой помощи. Пассажир автомашины ВАЗ и водитель Toyota были госпитализированы.
Полиция просит очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, сообщать значимые сведения по телефонам: 8(81451)20902, 8(81451)20924, 8(81451)20903ф
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