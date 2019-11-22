Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Карелии

Полиция по Кондопожскому району устанавливают очевидцев смертельного ДТП, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, на 499 км автодороги "Санкт-Петербург – Мурманск" 14 июня в 6.20 водитель автомобиля Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2115".

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался до приезда бригады скорой помощи. Пассажир автомашины ВАЗ и водитель Toyota были госпитализированы.

Полиция просит очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, сообщать значимые сведения по телефонам: 8(81451)20902, 8(81451)20924, 8(81451)20903ф