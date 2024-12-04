Полиция устроила проверку после того, как автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске

Авария произошла в Октябрьском районе вечером.

Правоохранители проводят административное расследование по факту ДТП в карельской столице. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».

По информации ведомства, водитель за рублем Mazda СХ5 сбил пешехода 5 декабря в 17.40 на улице Социалистической. Обстоятельства произошедшего выясняются.